ESTREIA-Experiência nazista serve de desculpa em 'Alma Perdida' O terror norte-americano "Alma Perdida", que estreia em circuito nacional, parece uma colagem de várias produções do gênero, chupando um ou outro elemento de cada filme para assustar o espectador. Estão lá momentos do já clássico "O Exorcista" (1973), de refilmagens japonesas recentes ("O Chamado", "O Grito") e outros de "A Hora do Pesadelo" (1984).