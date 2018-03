ESTREIA-Em 'O Zelador Animal', bichos ajudam funcionário no amor

"O Zelador Animal," uma comédia totalmente infantil (tanto que está sendo lançada no Brasil apenas em cópias dubladas), é o exemplo mais recente da falta de criatividade dos estúdios. Aqui, o diretor Frank Coraci tentou misturar ingredientes de comédia romântica com humor de pré-escola e se deu mal. A história romântica é muito previsível e as situações engraçadas proporcionadas pelos animais podem ser contadas nos dedos de uma mão.

O zelador animal é Griffin (Kevin James), um gordinho de bom coração, que trabalha em um zoológico, apaixonado por Stephanie (Leslie Bibb). Na cena inicial, ele a pede em casamento com uma estratégia brego-romântica, deixando um bilhete em uma garrafa na praia, como se fosse o pedido de socorro de um náufrago. A negativa da moça é fulminante e parte o coração do namorado apaixonado.

Cinco anos depois, passamos a acompanhá-lo no zoológico, trabalhando com a veterinária Kate (Rosario Dawson). Ele cuida da limpeza dos ambientes e jaulas em que os animais vivem e de sua alimentação. São esses silenciosos moradores do zôo os únicos ouvintes de suas lamentações amorosas.

A vida segue seu curso até o dia do casamento de seu irmão, um bem-sucedido proprietário de uma loja de carros de luxo. Sem que Griffin soubesse, a noiva convida Stephanie para a festa. O reencontro com a ex deixa o pobre zelador ainda mais infeliz.

Preocupados com o ânimo do amigo, os animais fazem uma assembleia e decidem ajudá-lo a reconquistar a antiga namorada. Só que anunciam a decisão em viva-voz. A surpresa do zelador com a capacidade vocal dos bichos é a deixa para uma participação mais intensa desses personagens na história. Só que não funciona.

Na versão original, eles são dublados por atores conhecidos, como Adam Sandler, Sylvester Stallone, Nick Nolte e Cher (na versão dublada, o humorista Marcelo Adnet faz a voz de cinco animais).

Claro que as dicas dos bichos não podem dar certo. Os lobos, por exemplo, ensinam o zelador a marcar território, e a cena de Griffin fazendo xixi num vaso de plantas de um restaurante é constrangedora.

O zelador também pede ajuda à amiga veterinária, que concorda em acompanhá-lo à festa só para provocar ciúmes na loira. Mas, quando Kate aparece em vestido de noite, sem o uniforme do zoológico, Griffin perde a fala. A partir daí, até o bicho mais burro do zôo sabe o que vai acontecer. Mas eles renovam o pacto de silêncio para não estragar a surpresa.

