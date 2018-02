Estreia em Nova York 1º musical inspirado no 11 de setembro

As feridas que os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 deixaram nos nova-iorquinos é tema do filme "Clear Blue Tuesday" (ainda sem título em português), o primeiro musical sobre a tragédia, que estreia esta semana em Nova York.

Dirigido por Elizabeth Lucas, a ousada narrativa foca na história de 11 pessoas e como o ataque da rede terrorista Al Qaeda, que matou quase 3 mil pessoas em Nova York, afetou suas vidas.

"Todos temos uma história do 11 de Setembro", explicou a cineasta no site promocional do filme. "Apesar do luto público, da guerra e do debate político, parece que ainda temos que ter uma discussão pessoal sobre o impacto que esse acontecimento teve em cada um de nós".

Diante de tantos filmes produzidos sobre o atentado, "Clear Blue Tuesday" conta com a ajuda de temas musicais para retratar as mudanças profissionais e pessoais que o 11 de Setembro provocou, ajustes de prioridades, buscas e perdas de relações e a ligação com Deus.

Além disso, a obra não tem imagens diretas da tragédia. Ela é "um conto sobre o que ocorreu depois", afirma a cineasta.

Uma septuagenária atriz que sofreu ferimentos na cabeça enquanto fugia do prédio onde morava, perto das Torres Gêmeas, está entre os protagonistas do filme.

"Toda a distribuição de papéis e os medicamentos que aparecem no filme são de verdade. Não tivemos de desenhar as cicatrizes: já estavam aí. O que aparece no filme se baseia em suas próprias experiências daquele dia", explica a diretora.

"Clear Blue Tuesday" tem estreia prevista para 3 de setembro em Manhattan, onde ficará em cartaz por duas semanas, coincidindo com o nono aniversário dos ataques contra o World Trade Center.