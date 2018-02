ESTREIA-Em 'Cara ou Coroa', irmãos vivem conflitos na época da ditadura A dualidade do título do novo longa do cineasta Ugo Giorgetti (de "Boleiros") já é um indício do caminho que o filme --também roteirizado por ele-- irá percorrer: a história de dois irmãos, João Pedro (Emilio de Mello, de "Cazuza - O Tempo Não Para") e Getúlio (Geraldo Rodrigues, de "Linha de Passe"), que, cada um à sua maneira, perdem a inocência no começo da década de 1970, nos anos de chumbo da ditadura.