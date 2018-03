ESTRÉIA-Elefante e rato conduzem desenho animado 'Horton' O desenho animado "Horton e o Mundo dos Quem!", que estréia em todo país em cópias dubladas e legendadas na sexta-feira, traz na versão brasileira as vozes do humorista Tom Cavalcante e de Carlos Saldanha, diretor das animações "Robôs" e "A Era do Gelo 2". A história é baseada em um livro do escritor Dr. Seuss, originalmente publicado em 1950. A obra do autor infantil já gerou diversos filmes de sucesso nos últimos anos, como "O Grinch" (2000) e "O Gato" (2003). O personagem principal deste longa-metragem é um elefante (na versão original, com voz de Jim Carrey), cheio de criatividade e orelhas enormes que parecem ouvir demais. Um dia, ele acha que escutou um chamado vindo de uma partícula de poeira. Seria delírio dele? Nem tanto. O paquiderme acredita que alguma criaturinha esteja em perigo e decide ajudar. Todos acreditam que Horton perdeu o juízo. Mas ele está certo de que encontrou uma comunidade microscópica e fará de tudo para proteger os seus novos amiguinhos. Eles são os Quem, que moram num lugar chamado o Mundo dos Quem. O lema de Horton -- "uma pessoa é sempre uma pessoa, não importa o tamanho" -- vem a calhar. Entre os habitantes minúsculos, Horton encontra o Prefeito (na versão dublada, com voz de Tom Cavalcante), que parece fazer tudo errado, além de ter uma penca de filhos e não falar com um deles há anos. Também há a Dra. Larue, uma recém-formada cujo talento a transforma em um dos Quem mais promissores. Ela não mede esforços para ajudar o prefeito a salvar o seu mundo. Já no "mundo normal", o melhor amigo de Horton é o rato Morton. Os dois parecem ter superado as diferenças de tamanho -- o roedor é menor que o dedão do pé do elefante. Morton é a voz da razão e sempre ajuda o amigo a reencontrá-la quando parece estar embarcando em planos mirabolantes. Os diretores estreantes Steve Martino e Jimmy Hayward (que trabalhou no departamento de animação de filmes como "Procurando Nemo" e "Toy Story") trazem à tela um colorido vibrante em uma floresta cheia de criaturas e imaginação. Martino e Hayward, que trabalharam na equipe da animação "Robôs", co-dirigida por Carlos Saldanha, foram os responsáveis pelo convite ao animador brasileiro, radicado nos Estados Unidos, para fazer sua pequena participação na dublagem do personagem do Dentista. (Por Alysson Oliveira, do Cineweb)