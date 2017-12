ESTREIA-Drama venezuelano 'Pelo Malo' retrata menino às voltas com preconceitos

Mulato, Junior luta para alisar seu "cabelo ruim" (a tradução literal do título original), detalhe que serve como ponto de partida para discutir o mal-disfarçado racismo de sociedades mestiças, como a venezuelana e a brasileira, e que crianças como ele captam nas entrelinhas.

Não escapa a Junior o modelo de beleza dos cantores e apresentadores de TV e seus cabelos lisos, da mesma maneira que a estética longilínea das misses - cujos concursos são constantes na televisão - crie problemas de auto-aceitação também para sua melhor amiga (Maria Emília Sulbarán), que é gordinha.

O atual dilema na vida dos dois garotos é a foto de formatura da escola. E aí o problema não é só com sua auto-imagem, é a falta de dinheiro para pagá-la. A mãe de Junior, Marta (Samantha Castillo), que é viúva e tem outro filho menor, acaba de perder seu emprego de vigilante particular e lida com dificuldades para manter a casa.

A grande questão para Junior é a relação conturbada com a mãe, excessivamente seca e muito crítica, já que acha que o filho é efeminado, o que ela acredita que será um problema na vida dele. Machismo, afinal, é um contexto que ela mesma conhece de sobra.

Os dois vivem às turras e a avó paterna, Carmen (Nelly Ramos), que não nega uma ajuda financeira ao neto, é também um problema, na medida que tem seus próprios planos para o futuro do menino. Seu sonho é que ele se torne um cantor de sucesso e, para isso, ela não medirá esforços - sem levar em conta o que ele realmente possa desejar.

Uma cena curiosa mostra o garoto imitando Henry Stephen, um popular cantor venezuelano, e cantando uma versão em castelhano da canção brasileira "Meu limão, meu limoeiro", celebrizada no Brasil por Wilson Simonal.

O roteiro, também assinado pela diretora - que foi revelada no Brasil por seu filme anterior, "Postales de Leningrado" (2007), premiado na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo - flui bem melhor no retrato familiar e nas tensões entre as duas mulheres e o menino. A ambiguidade das duas mulheres, a seu modo protetoras e opressoras diante de Junior, é passada com riqueza de nuances pelas duas atrizes. Não vai tão bem, no entanto, ao compor o ambiente social ao seu redor, retratado de maneira um tanto esquemática.

