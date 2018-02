ESTREIA-Drama de marginalizados por droga inspira filme de Trapero

A presença de Jérémie Renier ergue também uma ponte entre esta temática social, que o diretor Trapero persegue desde sua estreia, em filmes como "Do Outro Lado da Lei" (2001) e os recentes "Leonera" (2008) e "Abutres" (2010), e o cinema humanista dos irmãos Jean-Pierre e Luc Dardenne, cineastas belgas que revelaram Renier em filmes como "A Promessa" (1996) e "A Criança", Palma de Ouro em Cannes em 2005.

Mas é assumidamente no premiado drama brasileiro "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles, que o cenário de "Elefante Branco" tem seu mais próximo correspondente, diferenciando-se pela atuação dos padres progressistas.

Na enorme favela, o padre Julián (Ricardo Darín) e seus auxiliares fazem o que podem para reduzir o impacto da pobreza e do crack, oferecendo um serviço de assistência sanitária e social, além de auxílio para a procura de emprego.

Soma-se ao grupo de religiosos o padre estrangeiro, Nicolas (Renier), que escapou por pouco de um massacre numa zona indígena na Amazônia. A situação de risco deflagrou nele uma crise pessoal, que os desafios neste novo ambiente só fazem acentuar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O título do filme remete a um grande hospital, cuja construção chegou a ser iniciada décadas atrás, mas terminou abandonado. Agora, suas ruínas oferecem esconderijo a garotos que desperdiçam sua vida na criminalidade e nas drogas.

Não apenas religiosos participam da missão. Há também ateus engajados, caso da assistente social Luciana (Martina Gusman), que se aproxima de Nicolas, agravando sem querer sua crise pessoal.

Responsável pelo grupo, o padre Julián atua num verdadeiro vespeiro, mediando as hesitações da cúpula da Igreja Católica, as pressões dos traficantes de drogas e também da polícia -que procura obrigar os padres a entregar-lhes os pequenos traficantes ou viciados que eventualmente os procuram em busca de tratamento e proteção.

Apoiado num roteiro que evoca fatos verídicos, como o assassinato do padre Carlos Mugica, nos anos 1970, Trapero não suaviza o retrato do universo onde mergulha, nem as contradições de seus protagonistas, investidos de uma missão maior do que suas forças com um idealismo que só aumenta a empatia que despertam.

O filme concorreu na seção Un Certain Regard do Festival de Cannes.

(Por Neusa Barbosa, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb