ESTREIA-Documentário sobre Marcelo Yuka faz retrato honesto do músico e ativista A certa altura de sua vida, Marcelo Yuka recebeu um conselho de Wally Salomão: "Siga as setas. Aquelas que estão debaixo do seu nariz". Não muito certo do que isso poderia ser, o músico e ativista aceitou a sugestão do poeta e, desde então, segue procurando essas setas.