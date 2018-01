ESTREIA-Documentário recupera figura do artista carioca Hélio Oiticica Vencedor do prêmio da crítica internacional na seção Forum do Festival de Berlim 2013, o documentário “Hélio Oiticica” virtualmente ressuscita a figura ímpar do artista plástico carioca, morto em 1980, a quem as artes contemporâneas no Brasil devem muitas coisas.