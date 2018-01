ESTREIA-Documentário de José Padilha disseca suspeita de crimes contra ianomâmis da Venezuela Polêmicas sempre estão na alça de mira do cineasta carioca José Padilha, ao longo de uma cinematografia premiada, que inclui ficções, como "Tropa de Elite" (2007), e documentários, como "Ônibus 174" (2002), "Garapa" (2009) e o mais recente, "Segredos da Tribo" --que, apesar de realizado em 2010, quando estreou em festivais como Sundance, nos EUA, e É Tudo Verdade, no Brasil, somente agora chega às salas de cinema do País.