Estreia do dia, ursinho 'Ted' passeia por São Paulo nas redes sociais

Já conhecido pelo seu comportamento pró-legalização das drogas e pela postura de fanfarrão, o ursinho Ted - que estreia nos cinemas brasileiros, nesta quinta-feira, 27, sua parte 2 - promoveu nos últimos dias um verdadeiro passeio por São Paulo por meio das redes sociais.

Com postagens no Facebook, Ted visitou a Rua Augusta, a Praça do Pôr do Sol, o Parque do Ibirapuera, comeu um sanduíche de pernil do Bar do Estadão e até tirou uma selfie com o Emicida. Veja as postagens e o trailer do filme:

Olha quem colou na minha pré-estreia, o Emicida! Achei que o boné dele ficou mais legal hein mim, hein? Posted by Ted on Quarta, 26 de agosto de 2015

A Praça do Pôr do Sol é a minha cara. Até o céu tá coberto de fumaça! #TedEmSP #DescriminalizaSTF Posted by Ted on Quarta, 26 de agosto de 2015

Podem fazer fila, mas eu não divido a minha verdinha! #TedEmSP Posted by Ted on Quarta, 26 de agosto de 2015

Matando a larica com um sanduba de pernil no Estadão! #TedEmSP Posted by Ted on Quarta, 26 de agosto de 2015

O MASP é até legal, mas gostei mesmo é da galera que fica no vão! #TedEmSP Posted by Ted on Terça, 25 de agosto de 2015

Tô pensando em morar na avenida Paulista e viver da minha arte, com as coisas que a natureza dá. #TedEmSP Posted by Ted on Terça, 25 de agosto de 2015

Dei um rolê de bike na ciclofaixa de São Paulo! Na bike dos outros, eu não alcanço os pedais :( #TedEmSP Posted by Ted on Terça, 25 de agosto de 2015

Galera, tô em São Paulo! Todo mundo fala dessa rua Augusta, o que é que tem de bom pra fazer? #TedEmSP Posted by Ted on Terça, 25 de agosto de 2015