Estreia do 6.º Harry Potter será antecipada nos cinemas

Harry Potter e seus amigos voltarão às aulas um pouco antes do previsto. O filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe vai estrear no dia 15 de julho, uma quarta-feira, dois dias antes da data anunciada anteriormente, disse na terça o chefe de distribuição da Warner Bros., Dan Fellman. O trailer do filme será disponibilizado para a imprensa da América Latina já nesta sexta-feira.

A decisão foi tomada porque o fim de semana seguinte dá início a uma temporada de verão muito competitiva para Hollywood, na qual estreiam filmes de grandes franquias a cada semana. "Cada dia que as crianças estiverem em férias será como um sábado extra", disse Fellman. A Warner Bros. também estreou numa quarta-feira o último filme do menino mágico, Harry Potter e a Ordem da Fênix, em julho de 2007.

Esta é a segunda mudança na data para o sexto filme de Harry Potter. O Enigma do Príncipe iria sair originalmente no final do ano passado, mas o estúdio decidiu deixar para julho e competir com as concorridas estreias do verão. Harry Potter terá Daniel Radcliffe como protagonista e Emma Watson e Rupert Grint como seus melhores amigos da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.