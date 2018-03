Estreia de 'Wolverine' no México é adiada por gripe suína

O estúdio de Hollywood 20th Century Fox anunciou nesta segunda-feira que estava adiando seus planos para o lançamento no México de "X-Men Origens: Wolverine", o primeiro grande filme do verão no hemisfério norte, programado inicialmente para o fim de semana.

Um porta-voz do estúdio disse que a estreia do filme de ação estrelado por Hugh Jackman será provavelmente adiada por algumas semanas.

O surto de gripe forçou os maiores grupos de cinema do México a fecharem suas salas na capital Cidade do México, após um pedido das autoridades para que fossem limitados eventos de grande aglomeração pública que pudessem facilitar a propagação da doença.

"Wolverine" segue programado para ser lançado em outros países no próximo fim de semana. No fim de semana seguinte, "Jornada nas Estrelas" será lançado em 50 mercados, inclusive no México. Uma porta-voz da distribuidora Paramount Pictures não foi encontrada para comentar sobre uma possível mudança na data de lançamento.