Estreia 'Coração Louco', com o favorito ao Oscar Jeff Bridges

Jeff Bridges, o astro do filme dirigido pelo estreante Scott Cooper. Foto: Divulgação

SÃO PAULO - Ganhador do Globo de Ouro e do prêmio do Sindicato dos Atores da América, Jeff Bridges é considerado o virtual favorito para vencer também o Oscar de melhor ator neste domingo por seu trabalho no drama "Coração Louco".

Trailer de 'Coração Louco'

É a quinta indicação de Bridges, 60 anos, que ainda não tem nenhum Oscar. O filme, que estreia em circuito nacional, concorre também nas categorias canção original ("The Weary Kind") e atriz coadjuvante (Maggie Gyllenhaal).

Em "Coração Louco", escrito e dirigido pelo estreante Scott Cooper, a partir do livro de Thomas Cobb, o ator interpreta Bad Blake, um cantor country de 57 anos, em queda livre na carreira e na vida. Ele já foi famoso e rico, mas agora sustenta-se com apresentações em bares e boliches decadentes nos quatro cantos do país.

Antes e depois de cada show, entope-se de bebida e cigarros. Não admira que sua vida pessoal seja triste e conturbada.

Numa de suas paradas, ele conhece Jean (Maggie Gyllenhaal, de "Batman - O Cavaleiro das Trevas"), uma repórter que deseja entrevistá-lo. Da entrevista, nasce um romance que, apesar do potencial de recuperação que oferece a Blake, encerra inúmeras dificuldades para ambos. Divorciada, Jean tem um filho pequeno de quatro anos e expectativas que parecem pouco adequadas à convivência com alguém com um passivo emocional tão alto e destrutivo quanto Blake.

Interpretando seu papel com naturalidade e segurança, Bridges injeta carisma e algum humor num personagem francamente desagradável, que não inspira simpatia à primeira vista. O ator canta, aliás, com a própria voz, usando suas próprias imperfeições vocais para a caracterização da decadência de Blake.

O irlandês Colin Farrell ("Na Mira do Chefe") comparece como Tommy Sweet, um cantor mais jovem que deve sua milionária carreira a Blake e tenta, por todos os meios, reaproximar-se dele e ajudá-lo, depois de uma ruptura mal-resolvida no passado.

O veterano Robert Duvall ("Os Donos da Noite"), um dos produtores do filme, interpreta um amigo do cantor, dono de um bar, que se torna um apoio fundamental num momento em que ele tenta desesperadamente livrar-se da dependência alcoólica.

Outro produtor do filme é o também músico e compositor T. Bone Burnett, autor da canção original que concorre ao Oscar - em parceria com Ryan Bingham - e também supervisor da trilha sonora country, que tem o tom melancólico que é o próprio retrato do protagonista de "Coração Louco". (Por Neusa Barbosa, do Cineweb)