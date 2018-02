ESTREIA-'Construção' permite redescoberta da história familiar

O elo é sua filha, Branca, com o músico cubano René Ferrer. Por meio de fragmentos da intimidade da família, como cartas, fotos e filmes, a diretora também apresenta para a filha, quando tinha 3 anos de idade, a figura de seu avô, o arquiteto Marcos de Vasconcellos, personagem importante do cenário cultural do Rio de Janeiro dos anos 1960.

É um filme extremamente pessoal, mas que fala do universal. Tendo como foco a pátria e a família, a cineasta desconstrói parte da história famíliar para construir a trajetória de sua filha pequena. Quando levou a menina para Cuba, a revolução de 1959 estava completando meio século.

Como Carolina perdeu o pai quando tinha 13 anos, o filme assume um papel importante em sua vida, permitindo a redescoberta e a melhor compreensão da figura paterna. As cartas escritas pelo arquiteto são bastante elucidativas nesse sentido.

A diretora consegue evitar armadilhas que poderiam transformar o documentário em um giro em torno do umbigo de sua família. Ela vai além ao juntar as pontas do presente e do passado, traçando um retrato delicado e pessoal que extrapola barreiras e se torna atemporal.

(Por Alysson Oliveira, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb