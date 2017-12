ESTREIA-Comédia juvenil traz Seth Rogen e Zac Efron como vizinhos em guerra

Não se trata de uma paródia, mas de alusões e convidados especiais que aparecem durante a projeção. Estão lá os três pirados de “Workaholics” (Blake Anderson, Adam DeVine e Anders Holm), Lisa Kudrow (de “Friends”), Andy Samberg (de “Brooklyn Nine-Nine”), o descerebrado Jake Johnson (de “New Girl”), entre outras figuras, que só têm graça para quem conhece os programas dos quais são protagonistas.

Excluídas essas referências, fica-se com a impressão de mais do mesmo. Unidimensional, Rogen é mais uma vez o cara engraçadão, como em “Besouro Verde”, “Ligeiramente Grávidos” e “É o Fim” - em que interpreta ele mesmo, da mesma forma. Já Zac Efron ainda busca seu timing para comédia, embora sensivelmente melhor do que em “Namoro ou Liberdade”.

Aqui, eles fazem os vizinhos em guerra Mac (Rogen) e Teddy (Efron). O primeiro é casado com Kelly (Rose Byrne), com quem tem uma filha recém-nascida. Já Teddy é presidente de uma fraternidade de universitários, que chega ao bairro com seus colegas para festas, regadas a cerveja e sexo.

Apesar do início amistoso, em que o casal faz de tudo para parecer “gente boa”, o choque é inevitável. Ao chamar a polícia por causa do barulho em uma das noites de balada, Teddy e sua trupe voltam-se contra Mac e Kelly. As casas, assim, começam uma série de trotes para ver quem deixa a vizinhança mais cedo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alagar o porão da fraternidade, jogar papel higiênico no telhado e colocar airbags no lugar de almofadas para fazer voar quem está sentado na poltrona são algumas das brincadeiras que fazem entre si. Tudo isso, até o grande plano de Mac, durante a festa de fim de ano dos universitários.

Apesar da lista de comediantes que fazem participação especial neste filme, quem surpreende é a atriz Rose Byrne, conhecida pelo papel dramático na extinta série de TV “Damages” (quando contracenava com Glenn Close) e da sofredora Renai, do terror “Sobrenatural”, no cinema.

Seja tentando esquentar seu casamento com o marido, seja nas festas da fraternidade, mostra uma verve cômica insuspeita.

(Por Rodrigo Zavala, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb