ESTREIA-Carlos Sorin analisa a velhice em 'A Janela' Veterano premiado do cinema argentino, por filmes como "Histórias Mínimas"(2002) e "O Cachorro"(2004), Carlos Sorin retorna com uma história de dramaturgia minimalista no drama "A Janela". Vencedor do prêmio Fipresci (da Federação Internacional dos Críticos) no Festival de Valladolid (Espanha), o filme entra em cartaz no país nesta quinta-feira.