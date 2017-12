ESTREIA-Ben Stiller mostra lado contido em 'A Vida Secreta de Walter Mitty'

A canção, que se tornaria um dos maiores hits do cantor, conta a história do astronauta Major Tom, que está de partida para uma missão e, lá no espaço, sente o medo universal de desbravar o desconhecido e enfrentar isso sozinho.

No novo filme "A Vida Secreta de Walter Mitty" (2013), o protagonista, interpretado por Ben Stiller, é caçoado pelo seu chefe Ted (Adam Scott), que o chama de Major Tom, por ficar "fora do ar" algumas vezes durante o trabalho. O filme estreia em circuito nacional neste dia da Natal.

Esta é uma nova versão cinematográfica --uma já foi realizada com Danny Kaye, em 1947-- do conto homônimo de James Thurber, publicado em 1939 na revista "New Yorker" e famoso até hoje nos EUA. A história original retrata um homem que vive entre os delírios da sua fértil imaginação e o cotidiano de sua monótona realidade. Já o filme, dirigido pelo próprio Stiller, traz esse dilema do personagem para os dias atuais de maneira bem diferente.

Walter Mitty agora é o chefe da seção de negativos da revista "Life", que está prestes a fechar, passando a ser apenas um site na Internet. Curiosamente, a revista, reconhecida como uma das mais importantes da área de fotojornalismo por décadas, foi realmente encerrada em 2000, partindo das publicações mensais para encartes semanais de jornais e, depois, um website.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o público brasileiro, isso não faz tanta diferença, mas a distância de mais de 10 anos entre o acontecimento e a homenagem pesa entre os norte-americanos, para quem o filme pode parecer datado.

Nos dias conturbados de transição da revista, Walter convive com as suas fantasias e a triste realidade de não conseguir declarar-se à colega de trabalho por quem está apaixonado, Cheryl Melhoff (Kristen Wiig) e sofrer bullying do novo chefe --que, aliás, é um personagem caricatural ao extremo, beirando o ridículo tanto pela caracterização quanto por suas falas.

Além disso, tenta achar de qualquer maneira o corte 25 do negativo enviado pelo famoso fotógrafo Sean O'Connell (Sean Penn), que seria a capa da última edição da publicação, mas que sumiu. Sem sucesso em sua busca em Nova York, ele parte para uma aventura na Groenlândia e outros lugares exóticos, como Islândia e Afeganistão, atrás do artista e da foto.

Ben Stiller, realmente, se sai melhor em um estilo mais contido de atuação, sem recorrer a caretas nesta comédia dramática, que leva a risadas contidas do espectador e algumas gargalhadas em momentos pontuais, a exemplo do delírio com Benjamim Button. Mas, como diretor --ele já foi o responsável por "Zoolander" (2000) e "Trovão Tropical" (2008), entre outros--, este não é um de seus melhores trabalhos.

Um dos problemas é que o conto traz a imaginação como uma forma de escapismo de Mitty, um homem oprimido por sua esposa dominadora, enquanto o longa não desenvolve bem as razões dessa mente fértil do protagonista.

As motivações do Walter cinematográfico podem ser, talvez, decorrentes do isolamento característico do seu trabalho ou da morte de seu pai, mas a sensação é que as figuras da mãe, vivida por Shirley MacLaine, e da irmã Odessa (Kathryn Hahn), são subaproveitadas na trama.

O primeiro ato de "A Vida Secreta..." tem um bom ritmo com a alternância entre imaginação e realidade. No decorrer do filme, esse recurso diminui naturalmente, até porque isso funciona em uma história de duas páginas mas a recorrência do mesmo tipo de piada não se sustentaria em 90 minutos de exibição.

Por isso, como clama a música do Arcade Fire presente na trilha, "Wake Up", o protagonista vai aos poucos acordando da sua letargia habitual, embalado pelo lema da revista "Life" --cuja publicação é, em si, um simbolismo no longa--, usado exaustivamente como um mantra na história, apesar da maneira interessante com que, algumas vezes, é incluído através do grafismo bem realizado da produção.

Assim, ao som de "Space Oddity" fazendo a contagem regressiva, Walter parte para vivenciar aventuras reais e é aí que entra o exagero do diretor, ao tentar transformá-lo num herói.

Vários elementos do longa são utilizados para este fim. A fotografia de Stuart Dryburgh é esteticamente bonita, apesar de se assemelhar, muitas vezes, ao visual dos documentários do canal National Geographic. A questão é que o romantismo evocado pelas imagens soma-se ao apelo emocional buscado na ótima trilha de estilo indie por causa do roteiro, que abusa do discurso típico de autoajuda.

Existem momentos em que o filme parece um daqueles vídeos motivacionais que circulam na Internet, com belas imagens e músicas, mas falando mais do mesmo. E se Major Tom vai ficando depressivo no decorrer da composição de Bowie, o filme também perde o vigor e prefere não percorrer caminhos desconhecidos, recorrendo a clichês no terceiro e último ato.

Entretanto, apesar disso, "A Vida Secreta de Walter Mitty" consegue às vezes cativar o público e, por causa do seu conteúdo e da data de estreia, tem potencial para fazer sucesso como filme de motivação para "resoluções de ano novo".

(Por Nayara Reynaud, do Cineweb)

*As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb