ESTREIA-'Barbara' recupera memórias da Alemanha Oriental dos anos 1980 Vencedor do Urso de Prata de melhor direção no Festival de Berlim 2012 com o drama "Barbara", o diretor alemão Christian Petzold pratica um cinema rigoroso, econômico, mas capaz de somar detalhes para um impacto emocional que se produz adiante.