ESTRÉIA-Ator de Potter abandona mago em 'Verão Para Toda Vida' Daniel Radcliffe, o Harry Potter dos cinemas, está empenhado em fugir do estereótipo de ator de um só papel. A comédia dramática "Um Verão para toda a Vida", que estréia em circuito nacional nesta sexta-feira, é a primeira vez em sua carreira que ele será protagonista sem entrar na pele do bruxinho de Hogwarts. Além de deixar de lado Harry Potter, Radcliffe também está tentando deixar a infância para trás. Afinal, seu personagem neste filme, Maps, é um adolescente que não só dá sua primeira tragada num cigarro como também tem sua primeira experiência sexual, durante férias de verão nos anos 1960. Maps é o mais velho de uma turma de internos num orfanato católico australiano que ganha como presente de aniversário uma temporada junto ao mar. Ao lado de Misty (Lee Cormie), Sparks (Christian Byers) e Spits (James Fraser), eles são premiados por fazerem aniversário em dezembro. O destino é a casa de praia de um velho casal sem filhos (Jack Thompson e Kris McQuade). Para os garotos, tudo é festa. Os dias são passados junto ao mar, de preferência dentro dele. O casal de anfitriões trata-os muito bem. De quebra, os meninos fazem novos amigos entre os vizinhos. Afinal, na cabeça de todos eles, exceto Maps, a viagem tem um objetivo extra -- ser adotado por alguém. O mais empenhado nesta missão é Misty, que se aproxima de um jovem casal, o motoqueiro Fearless (Sullivan Stapleton) e sua mulher francesa, Teresa (Victoria Hill). Sparks e Spits, porém, não vão deixá-lo nesta campanha sozinho. Fazem de tudo para parecerem simpáticos e adoráveis. Enquanto isso, Maps está bem mais interessado na companhia de Lucy (Teresa Palmer). Bem mais adulta do que ele, ela o inicia no cigarro e no sexo, durante longas conversas numa caverna oculta no alto da montanha. O filme do experimentado diretor de TV australiano Rod Hardy flui delicadamente, sem maiores ambições do que fazer o retrato de uma grande amizade e de uma transição da infância à vida adulta. (Por Neusa Barbosa, do Cineweb)