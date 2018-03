ESTREIA-'Apollo 18' apela para falso documentário para assustar Em 1973, a NASA enviou secretamente uma nave tripulada à Lua, a Apollo 18, integrada pelos astronautas Warren Christie e Lloyd Owen. Décadas mais tarde, as imagens do que aconteceu com a missão e os detalhes do por que ela jamais voltou a Terra vazam e são editadas para a realização de "Apollo 18", que explicará o mistério.