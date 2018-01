ESTRÉIA-Anthony Hopkins lança terceiro filme como diretor O ator Anthony Hopkins, ganhador do Oscar e com atuações em cerca de 100 filmes no cinema e na TV, procura um novo desafio, agora como diretor, no longa-metragem "Um Sonho dentro de um Sonho", que entra em cartaz em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife na sexta-feira. É o terceiro filme de Hopkins como diretor. Ele também atua, produz e assina a trilha sonora. O primeiro a dirigir, "Dylan Thomas: Return Journey" (1990), era uma cinebiografia do famoso poeta galês, falecido em 1953. O segundo foi "Outono de Paixões" (1996), uma recriação da peça "Tio Vânia", do russo Anton Thecov. Em "Um Sonho dentro de um Sonho" -- nome tirado de uma frase do poeta Edgar Allan Poe (1809-1849) --, o ator e diretor muda completamente de estilo, arriscando-se em uma história complexa, ambientada em realidades paralelas a partir da imaginação de um velho roteirista e escritor, Felix Bonhoeffer (Hopkins). Enquanto escreve um roteiro de suspense, Felix começa a conviver com a estranha sensação de ver na vida "real" pessoas que são personagens de sua história. Enquanto isso, no filme em produção, observam-se inúmeros problemas no set. Também se vêem sequências do próprio filme baseado no roteiro de Felix, como uma cena particularmente tensa numa lanchonete. Lá, dois bandidos (Christian Slater e Jeffrey Tambor) apavoram os funcionários e acabam matando um deles (Michael Duncan Clarke). Logo depois, o "morto" aparece diante da casa do escritor, exibindo um grande ferimento na cabeça e protestando: "Por que você me matou?" Há uma preocupação em fazer referências cinematográficas, como colocar na cena da lanchonete o próprio ator Kevin McCarthy, protagonista de "Os Invasores de Corpos" (1956), depois de uma conversa em que os dois bandidos discutiam aquele antigo suspense. O produtor do filme (John Turturro) também aparece no monitor do computador de Felix, sempre bravo e gritando -- especialmente quando vê o roteirista cochilando. Afinal, o que se espera dele é que reescreva as cenas para que a produção em crise possa continuar. Ironizando as tensões comuns de seu próprio ambiente de trabalho, Hopkins cria um filme que exige do público uma atitude especial, para que não se perca no emaranhado de situações estranhas. Há momentos em que esta história lembra "Medo e Delírio em Las Vegas" (1998), de Terry Gilliam, e vários filmes do diretor David Lynch. O próprio Hopkins, quando apresentou "Um Sonho dentro de um Sonho" no Festival de Sundance de 2007, preferiu definir este trabalho como "apenas uma pequena brincadeira" -- mas daquelas que requerem um senso de humor muito particular. (Por Neusa Barbosa, do Cineweb)