ESTREIA-Animação 'ParaNorman' traz protagonista que fala com zumbis A famosa frase "I see dead people" (Eu vejo gente morta), de "O Sexto Sentido" ainda ecoa em "ParaNorman", animação stopmotion (com marionetes) que estreia na sexta-feira, somente em cópias dubladas, dirigida por Chris Butler e Sam Fell (de "O Corajoso Ratinho Desperaux"). A animação tem como protagonista uma figurinha interessante: Norman (voz de Ícaro Amado), garoto vítima de zombaria na escola e incompreensão em casa --tudo porque ele vê gente morta, conversa e, mais do que isso, se diverte com eles.