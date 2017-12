ESTREIA-'Amor Sem Fim' é remake insosso da sessão da tarde dos anos 1980

A versão dos anos 1980, dirigida por Franco Zeffirelli, que tentava repetir o sucesso de seu “Romeu e Julieta”, trazia uma jovem Brooke Shields (recém-saida do polêmico “Pretty Baby” e o famoso “A Lagoa Azul”) e um desconhecido Tom Cruise (que era mero coadjuvante). O filme ficou mais famoso por sua música pegajosa (interpretada por Diana Ross e Lionel Richie) e as inúmeras reprises na TV aberta no Brasil.

“Amor Sem Fim” retrata a paixão (supostamente) doentia entre Jade Butterfield (Gabriella Wilde) e David Elliot (Alex Pettyfer). Dirigido por Shana Feste (“Em busca de uma nova chance”), o longa é tão arrumadinho, tão asséptico, que o romance entre os protagonistas beira o banal – a ponto de o casal de adolescentes praticamente sumir, e o filme ser dominado pelos adultos.

Na primeira cena, vemos Jade e David formando-se no colegial – no qual ela passou o tempo todo com o nariz enfiado nos livros e sem tempo para conhecer seus colegas, nem mesmo David, que é loucamente apaixonado por ela, embora nunca tenha se dado ao trabalho de demonstrar. Apesar disso, ele fará todos os esforços para chamar a atenção da moça.

Isso não agrada ao pai da menina, Hugh (Bruce Greenwood), que ainda sofre com a perda de um filho. Ele também não aprova que a filha se envolva com David porque o pai do rapaz tem uma oficina mecânica. Essa questão, nos dias de hoje, é algo tão fora de propósito que o filme começa a ruir por aí. Apenas a mãe de Jade, Anne (Joely Richardson), que é divorciada do pai e possui um espírito mais livre, parece perceber o quanto David faz a menina feliz e, por isso, fica do lado dela.

Nem por isso Hugh cede e, assim, o filme encontra nele e em seu intérprete – muito mais experiente e capaz de extrair algo de um personagem tão caricato – seus pontos mais interessantes, muito mais do que o romance dos jovenzinhos. Cujos intérpretes, aliás, bem longe da adolescência, mais parecem aquilo que realmente são: adultos passando-se por adolescentes.

(Por Alysson Oliveira, do Cineweb)

