ESTREIA-"Amar, Beber e Cantar", último filme de Alain Resnais, celebra a vida “Amar, Beber e Cantar”, último filme do cineasta Alain Resnais, morto em março passado, parece dar sequência ao projeto de cinema que ele adotou nos últimos anos –um realismo que rompe com a realidade, uma fantasia do cotidiano, brincando não apenas com o conteúdo, mas especialmente com a forma.