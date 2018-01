ESTREIA-'Agamenon' leva ao cinema aventuras de repórter fictício Que fique bem claro: "As Aventuras de Agamenon, o Repórter" não é uma produção derivada do programa "Casseta & Planeta", embora conte com dois membros da trupe como roteiristas e no elenco. Apesar de também parecer um quadro espichado da extinta produção televisiva, não se trata de outro derivado do humorístico, depois dos filmes "Seus Problemas Acabaram" (2006) e "A Taça do Mundo É Nossa" (2003).