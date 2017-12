ESTRÉIA-Adam Brody troca TV por cinema em 'Eu e as Mulheres' O ator Adam Brody faz sua passagem de séries de TV como "Gilmore Girls" e "The O.C." para seu primeiro papel como protagonista no cinema na comédia dramática "Eu e as Mulheres". Esta é também a estréia cinematográfica do diretor e roteirista Jon Kasdan. Filho do consagrado diretor e produtor Lawrence Kasdan (de "Corpos Ardentes" e "O Reencontro"), Jon Kasdan conta a história do roteirista Carter Webb (Brody), que vive uma crise pessoal aos 26 anos. Ele levou um fora da belíssima namorada Sofia (Elena Anaya), uma atriz famosa, e ainda não conseguiu encontrar seu lugar na profissão. Carter sobrevive escrevendo roteiros de pornografia leve, e está totalmente insatisfeito com isso. Achando bom mudar de ares, Carter troca Los Angeles pelo subúrbio de Detroit onde mora sua avó, Phyllis (Olympia Dukakis). Bem mais deprimida do que o neto, a avó está obcecada pela idéia da morte. Sua filha (JoBeth Williams), mãe de Carter, não tem certeza de que é uma boa idéia ele ter tal companhia, mas ele insiste. A chegada do jovem desconhecido é um presente para o trio feminino da família que mora em frente, formado pela mãe Sarah (Meg Ryan), a filha adolescente Lucy (Kristen Stewart) e a caçula precoce Paige (Mackenzie Vega). Carter estimula a imaginação das três e torna-se amigo de Sarah, com quem troca confidências em longos passeios. Num outro momento, Lucy vai ter expectativa de um romance em relação ao amigo mais velho. O rapaz vive um processo de amadurecimento e confronta suas dores com outras bem maiores -- como é o caso de Sarah, doente de câncer e interpretada com delicadeza por uma Meg Ryan que assume um papel que lhe cai bem neste início de maturidade (a atriz acaba de completar 46 anos). O filme é agradável em diversos momentos, sem aprofundar nenhum destes relacionamentos, nem as fantasias e inadequações de Carter em relação às mulheres. Ainda assim, ele é um personagem simpático, que pode abrir caminho para uma carreira de galã cinematográfico para Brody. (Por Neusa Barbosa, do Cineweb)