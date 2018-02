ESTRÉIA-'Across the universe' revisita clássicos dos Beatles Experiente diretora de musicais na Broadway, premiada pela encenação de "O Rei Leão" (1998) e também por filmes como "Frida" (2002), a diretora Julie Taymor encarou recentemente um desafio enorme --atualizar o clima das canções dos Beatles, criando uma estrutura dramática para o seu conteúdo. O resultado está em "Across the Universe", estréia desta sexta-feira em São Paulo e Rio de Janeiro. A história acontece exatamente na mesma época do nascimento das canções, os anos 1960, recorrendo-se a novos intérpretes e novas gravações. Às vezes, usa-se a voz dos próprios atores --cujos personagens foram especialmente batizados também em função das músicas, como Jude (Jim Sturges), nome inspirado em "Hey Jude". Alguns veteranos de peso comparecem no elenco e nas interpretações, caso de Bono e Joe Cocker. Jude (Jim Sturges) é um jovem estivador de Liverpool que descobre que seu verdadeiro pai é um norte-americano. Durante a guerra, sua mãe (Ângela Mounsey) engravidou deste soldado, que partiu de volta para casa sem saber da gravidez. Jude larga emprego, namorada (Lisa Hogg), e decide dar uma grande virada na vida, indo procurar o pai nos Estados Unidos. Lá, ele muda de interesses. Apaixona-se por Lucy (Evan Rachel Wood, protagonista do drama "Aos 16"), torna-se amigo do irmão dela, Max (Joe Anderson). Os dois rapazes vão para Nova York, alugando um quarto no apartamento da cantora Sadie (Dana Fuchs). Na banda que acompanha Sadie, toca o músico Jo-Jo (Martin Luther McCooy), que pode se considerar como um herdeiro artístico de Jimi Hendrix. Faz parte dessa turma também uma certa Prudence (T.V. Carpio). A luta pelos direitos civis e contra a Guerra do Vietnã influi sobre as vidas dos personagens, enquanto desfilam pela tela, em criações coreográficas e visuais de uma inventividade incrível, cerca de 30 canções, como: "Helter Skelter", "Why Don't We Do It in the Road", "Dear Prudence", "Because", "Oh Darling", "Don't Let Me Down", "Hold me Tight", "With a Little Help from my Friends", "Strawberry Fields Forever", "I am The Walrus" e "Let it Be". Embora vise claramente espectadores jovens, "Across the Universe" reserva um potencial de atração também para platéias mais maduras, que cresceram ao som de "Girl" e "Hey Jude". A intenção da diretora parece ter sido fazer todo mundo se sentir jovem assistindo a este filme. (Por Neusa Barbosa, do Cineweb)