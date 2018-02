ESTREIA-'A Origem dos Guardiões' transforma personagens em super-heróis Em todo seu esplendor de luzes, brilhos, cores e barulho, "A origem dos Guardiões" é uma animação bonita, que faz um bom uso do 3D, embora sua trama reflita bem o espírito do norte-americano predominante: ver-se como o centro do mundo.