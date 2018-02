ESTREIA-'A grande vitória' é um retrato irregular da carreira de judoca Max Trombini

Essa trajetória de superação é o tema da sua autobiografia "Aprendiz de Samurai", que serviu de base para o roteiro de "A Grande Vitória".

Dirigido pelo estreante Stefano Capuzzi Lapietra, o filme se divide em suas partes um tanto desiguais. A primeira delas acompanha Max ainda criança, interpretado com vigor e carisma pelo menino Felipe Falanga.

Aqui, o filme acompanha a infância difícil em Ubatuba, no litoral paulista, seus problemas na escola, e as dificuldades da mãe (Suzana Pires) para criá-lo sem qualquer ajuda do pai (Domingos Montagner), que nunca conheceu o menino. Ela conta com ajuda dos avós (Tuna Dwek e Moacyr Franco).

Quem precipitará a mudança na vida do menino é um professor de educação física, vivido pelo próprio Trombini, que sugere à mãe de matricular o garoto no judô. Assim, ele poderá canalizar suas energias e aprender a lidar com seus impulsos.

Com dificuldade, ela paga o curso do pequeno Max, que logo se torna amigo de seu mestre, Sensei Josino (Tato Gabus Mendes).

Seja porque a história é menos previsível ou porque o elenco parece mais empenhado, essa primeira parte é narrada num bom ritmo, sem tropeços ou pressa, dando tempo para o protagonista se transformar de garoto rebelde em esportista disciplinado.

Muito ajuda o talento do jovem ator e a presença de coadjuvantes - especialmente Susana e os avós vividos por Franco e Tuna, cujas presenças são marcantes.

É desse carisma e empenho do elenco da primeira parte do filme, assim como de uma narrativa mais fluida, de que se sente falta na outra metade do filme.

Max precisa tentar resolver o problema com o pai, conseguir um patrocínio (nessa cena há participação do apresentador Ratinho), viajar para Bastos, onde fará um treinamento intensivo, o que o ajudará a conquistar uma vaga para as Olimpíadas, conhecer, conquistar e engravidar seu grande amor, Alice (Sabrina Sato, que embora seja divertida na televisão, parece desconfortável aqui, tentando não ser engraçada), e tomar uma decisão que influenciará toda a sua vida. Ufa, haja fôlego.

A isso, soma-se uma incessante trilha sonora, que, embora assinada pelo grande maestro João Carlos Martins, poderia ser usada de forma mais discreta e menos intensivamente.

Há poucas cenas sem a música, que se torna intrusiva e redundante. Embora tecnicamente o filme seja competente (especialmente na fotografia de Toni Gorbi), a ânsia do diretor em abraçar o mundo e não abrir mão, em seu filme, de alguns momentos da vida do esportista faz "A Grande Vitória" parecer apressado e superficial.

(Por Alysson Oliveira, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb