ESTREIA-'13 Assassinos' retrata sangrenta batalha entre samurais

A obra, premiada com uma menção especial no Digital Award do Festival de Veneza 2010, estreia em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Refilmagem de uma produção de 1963, dirigida por Eichi Kudo, "13 Assassinos" começa com aparência de que manterá a maior reverência pelo "jidaigeki" (filme de época de samurais), apresentando a crise política causada pela ascensão de lorde Naritsugu (o roqueiro e ator Goro Inagaki), o sanguinário irmão do shogun, no Japão do século 19.

A crueldade mostrada por Naritsugu leva o alto oficial Doi (Mikijiro Hira) a concluir que o melhor a fazer para o bem do país é tramar seu assassinato, antes que o lorde possa acumular maiores poderes. Para a conspiração, Doi apela aos serviços do melhor e mais experiente samurai de seu tempo, Shinzaemon Shimada (Koji Yakusho, de "Babel" e "Memórias de uma Gueixa").

Saindo da inatividade a que foi forçado por um prolongado período de paz, Shinzaemon recruta secretamente os melhores espadachins do país, cuja valentia deverá compensar a inevitável inferioridade numérica em que se encontrarão para emboscar e matar o impiedoso herdeiro --capaz do estupro e da morte inclusive de mulheres e crianças.

Nesta primeira metade do filme, que se passa em salas fechadas, apresenta-se os valorosos guerreiros do time de samurais --como Hirayama (Tsuyoshi Ihara, de "Cartas de Iwo Jima") e também Shinrokuro (Tadayuki Yamada), o sobrinho de Shinzaemon que desperdiçava seu talento entregue ao jogo e à bebida.

A movimentação de Shinzaemon não passa despercebida de seu maior rival, Hanbei (Masachika Ichimura), principal guardião do lorde --e que, apesar de conhecer de perto sua crueldade gratuita, acredita que seu dever de lealdade a ele deve prevalecer.

Na segunda metade da história, quando os samurais se perdem numa floresta a caminho de sua missão, entra em cena o 13o integrante da trupe, que não maneja a espada, mas, no devido tempo, não se fará de rogado para demonstrar seus dotes e bravura --o caçador Koyata (Yosuke Iseya), exímio no manejo de pedras e cujo senso de humor proporciona o alívio cômico da permanente tensão.

No decorrer da ação, o diretor Miike acelera a narrativa, recorrendo a vistosos efeitos especiais para tornar mais frenéticas as lutas decisivas, que acompanham a emboscada a Naritsugu numa pequena aldeia --um cenário construído especialmente para a produção, com claustrofóbicas ruelas estreitas, pontes e fortalezas ocultando armadilhas a cada metro, em que a presença de cavalos e o uso de explosivos mais de uma vez faz lembrar os faroestes.

Oscilando entre um tom sombrio, contemplativo e acelerado --nas lutas--, sem esquecer de salpicar as situações, aqui e ali, de um toque de ironia e humor, Miike realiza um filme envolvente, mantendo o foco no sentido de honra de seus protagonistas --cuja luta é uma disputa sem tréguas entre o bem e o mal, como convém aos heróis dispostos a tudo, inclusive ao auto-sacrifício.

(Por Neusa Barbosa, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb