'Estou delirando de felicidade', diz Cate Blanchett ao Estado sobre indicação ao Oscar

"Parece que a Cate (Blanchett) foi indicada ao Oscar", brincou George Clooney ao chegar na manhã da quarta-feira, 16, à coletiva de imprensa do filme Caçadores de Obras-Primas, que faz sua première mundial no próximo Festival de Cinema de Berlim, de 06 a 15 de fevereiro, em que Clooney atua e assina a direção.

Quando questionada sobre a indicação a melhor atriz por Blue Jasmine, que já lhe rendeu um Globo de Ouro, a australiana foi sucinta: "Estou delirando de felicidade com a indicação", afirmou ela, que no longa divide a cena com Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, entre outros. "Minha manhã tem sido ótima. Eu adoro conversar com a imprensa", ironizou a atriz.

Logo após a coletiva, Cate, que foi cercada por jornalistas, afirmou: "É uma honra trabalhar com Woody Allen. É uma honra este reconhecimento."

Sobre a indicação de Gravidade ao Oscar de Melhor Filme e de Alfonso Cuarón a melhor direção, Clooney declarou: "Acho que o filme meio que desaba na segunda metade", brincou o ator, cujo personagem sai de cena na segunda parte do longa. "Alfonso é um dos grandes gênios do cinema atual. Quando o filme estava sendo filmado, a gente não tinha exata ideia do que ia ser. Foram dois anos de pós-produção. Eles inventaram efeitos, em termos de CGI que só agora estão de fato sendo inventados."