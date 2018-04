Estilista Tom Ford lança filme em Veneza e se diz 'aterrorizado'

O homem visto como responsável por renovar a Gucci antes de lançar sua própria grife trocou a moda pelos filmes com sua estreia em "A Single Man", que traz Colin Firth como um professor gay de meia-idade que lamenta a morte de seu amante mais jovem.

Ford baseou o filme, que tem sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Veneza nesta sexta-feira, no romance homônimo de Christopher Isherwood.

"Na verdade ninguém o viu ainda, então é claro que estou aterrorizado, porque de certa maneira é a coisa mais pessoal que já fiz e a que melhor expressa quem eu sou", disse o estilista de 48 anos à Reuters.

"Quem me conhece como estilista de moda me vê como descolado, sexy. Isso é algo que faço como produto", disse.

"Este filme, para mim, foi a primeira expressão puramente artística que criei, então é mais pessoal e me deixa mais vulnerável."

As primeiras reações foram positivas para Ford: vários críticos em Veneza elogiaram o filme e apostam em Firth para o prêmio de melhor ator na cerimônia de sábado.

Ford disse compartilhar alguns traços do personagem principal George, que cogita o suicídio depois que seu amante é morto em um acidente de carro. Julianne Moore interpreta Charley, sua ex-namorada, confidente e vizinha.

"Acho que muitas pessoas chegam a um ponto em suas vidas em que percebem que quase tudo em que têm se empenhado não as faz felizes", disse Ford. "Em nossa cultura estamos sempre vivendo no futuro, sempre pensando 'quando tiver essa casa, ou essa mulher, ou esses sapatos vou ser feliz'. O filme pretende falar sobre viver no presente."

Mas Ford não quer que seu filme seja tachado de 'filme gay'.

"Não é uma história sobre gays", disse ele, que é abertamente homossexual.

"Uma coisa que sempre gostei nos livros de Isherwood é que o personagem gay nunca luta com sua homossexualidade, não é maltratado pelo mundo, então não é sobre ser gay."

Ford disse que já está escrevendo seu próximo filme, e planeja conciliar o cinema e moda a longo prazo.