Estátua gigante de Harvey Weinstein será queimada no Reino Unido

Uma estátua gigante do cineasta Harvey Weinstein, acusado por cinquenta mulheres de assédio sexual e estupro, será queimada neste domingo durante a Bonfire Night, celebração tradicional da cidade de Edenbridge, no Reino Unido. Segundo organizadores, a escolha ocorreu após a série de denúncias contra o diretor serem divulgadas na imprensa americana.

A efígie de Weinstein representa o diretor nu, com um robe de banho aberto e uma claquete escrito “Última cena” no lugar das roupas íntimas. A estátua carrega uma réplica do prêmio Oscar. Apesar do tom cômico, a Edenbridge Bonfire Society, organização responsável pelo evento, destacou em nota que “não há nada divertido” nas denúncias que pesam contra Weinstein.

A tradicional Bonfire Night escolhe anualmente uma personalidade que caiu em desgraça devido à acusações ou críticas sobre sua conduta. No ano passado, a organização escolheu o então candidato republicado à presidência dos EUA Donald Trump. Em 2015, o “queimado” foi o presidente da Fifa, Joseph Blatter.