Estado de saúde de Carrie Fisher, a princesa Leia de 'Star Wars', ainda é crítico, diz irmão

O estado de saúde de Carrie Fisher, a princesa Leia de Star Wars, ainda é crítico, informou seu irmão, Todd Fisher. Ele, portanto, desmentiu que a atriz estava em condição estável após sofrer uma parada cardíaca dentro de um avião, pouco antes da aeronave, que veio de Londres, pousar em Los Angeles.

Carrie, que tem 60 anos, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Todd, que é ator e cineasta, disse que sua irmã não está em condição estável, apesar de relatórios anteriores divulgados por agências internacionais de notícias. "Ela se encontra na UTI e todo mundo está orando por ela", afirmou, por telefone, à revista Variety.

Conhecida por sua atuação como a princesa Leia em quatro filmes da saga Star Wars, ela passou mal enquanto viajava de Londres, na Inglaterra, a Los Angeles, nos Estados Unidos. Sua condição chegou a ser considerada crítica, segundo o jornal Los Angeles Times.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fisher repetiu sua atuação como Leia em 2015 em Star Wars: O Despertar da Força. Ela também aparecerá no oitavo episódio da série, ainda sem nome oficial, com estreia prevista no Brasil para 15 de dezembro de 2017. A atriz estava em Londres para a gravação de sua participação na série Catastrophe.