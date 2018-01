Estadinho faz promoção no 4.º Festival de Cinema Infantil Se você curte uma telona, prepare-se! Vem aí o 4.º Festival Internacional de Cinema Infantil entre 10 de novembro e 10 de dezembro. O festival terá mais de 20 títulos e será comandado pela cineasta Carla Camurati. Para ajudá-lo a entrar no clima, o Estadinho preparou uma superpromoção. No dia 1.º de novembro, quarta-feira, 20 crianças com direito a 1 acompanhante cada, irão assistir ao filme The Robber, às 10h30, no Cinemark do Shopping Market Place. O filme, produzido na Alemanha, conta a história de Hotzenplot, um famoso ladrão que só rouba aquilo que gosta. Se ele não tivesse roubado o moedor de café da vovó, os meninos Kasperl e Seppel não precisariam se arriscar, o policial Dimpfilmosir nunca teria conhecido a vidente e o seu crocodog Wasti (um cachorro transformado em crocodilo). E por aí vai... Os autores das 20 frases mais criativas com o uso da palavra ?se?, que indica uma condição - exemplo: ?Se eu dormir mais cedo, vou ter menos sono durante o dia.? - ganham um par de ingressos. Mas, atenção: é preciso ter entre 9 e 11 anos de idade e ir acompanhado por um adulto. Após a sessão, faremos uma grande roda para falarmos sobre a história. Envie a sua frase para o e-mail: estadinho.estado@grupoestado.com.br com o número do seu telefone. Boa sorte e a gente se vê lá.