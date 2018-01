'Esquadrão Suicida' passa por cima das resenhas e arrecada US$ 265 milhões

NOVA YORK - O grupo de super vilões do Esquadrão Suicida varreu as resenhas negativas e arrecadou US$ 135 milhões no fim de semana estreia apenas nos cinemas da América do Norte, e mais US$ 132 milhões no mercado internacional.

As pressões eram grandes na Warner por causa das bilheterias não tão boas de Batman vs. Superman, mas Esquadrão chegou a bater o recorde do mês de agosto em estreias, inclusive superando Guardiões da Galáxia, da concorrente Marvel, que abriu com US$ 94 milhões em 2014.

"Vivendo e aprendendo", disse o chefe de distribuição da Warner, Jeff Goldstein. "Nós afinamos nossa estratégia em relação aos nossos filmes da DC, e estamos modificando-a de um jeito animador para fazer os próximos filmes tão grandes quanto possível."

A Vida Secreta dos Bichos ficou em segundo lugar, com US$ 68 milhões na semana, e o novo filme da franquia Bourne ficou em quarto, com US$ 20 milhões.