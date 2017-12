Esposa do ator Charlie Sheen o acusa de ameaçá-la com faca

Uma gravação difundida na segunda-feira, 28, revelou que a esposa de Charlie Sheen acusa o ator de ameaçá-la com uma faca. O áudio é de uma chamada telefônica feita à polícia no dia de Natal. A violência doméstica levou o ator a ser preso na última sexta-feira, 25.

O protagonista da comédia do canal norte-americano CBS "Two and a Half Men", foi detido na sexta-feira, 25, em um centro de férias de esqui em Aspen, Colorado, sob suspeita de assalto em segundo grau e ameaças - considerados como delitos graves.

A gravação feita a partir de uma chamada feita ao serviço de emergências 911, foi publicada na segunda-feira pela polícia de Aspen, confirmavam os repórteres da imprensa que assinalavam como alegada vítima a esposa de Sheen, Brooke Mueller.

Na fita, uma angustiada Mueller, arrasta palavras, assinala um operador da polícia, que acrescenta que Sheen a ameaçou com uma faca antes da intervenção de familiares. Logo após ele teria se retirou a um "quarto dos fundos".

O site TMZ.com reportou que Mueller, a terceira esposa de Sheen, posteriormente se retratou ante a polícia sobre grande parte de sua história inicial, enquanto Sheen disse às autoridades que sua esposa era a agressora e que ele só a estava afastando.

Sheen foi liberado do cárcere na noite de sexta-feira, 25, após pagar uma fiança de 8.500 dólares. O chefe do distrito de Pitkin Arnold Mordkin indicou que é pouco provável que se haja alguma punição antes do 8 de fevereiro, quando o ator encara a corte em Aspen.

O astro de 44 anos voltou durante a noite de sexta-feira, 25, à região de Los Angeles. Seu advogado em Aspen, Richard Cummins, se negou nesta terça-feira a tecer comentários.