Espólio de J.R.R. Tolkien processa estúdio de 'Senhor dos Anéis'

O espólio do criador de Senhor dos Anéis, J.R.R. Tolkien, processou nesta segunda-feira, 11, o estúdio que lançou a trilogia de filmes baseado em seus livros, alegando que a companhia não pagou parte da participação prometida na arrecadação da grande bilheteria de filme. A ação foi movida contra a New Line Cinema em Los Angeles, pela Tolkien Trust e pela editora original dos livros da trilogia, HarperCollins, requerendo o pagamento de 7,5% da arrecadação dos filmes. Os três filmes - The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001), The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) e The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) - arrecadaram juntos cerca de US$ 6 bilhões no mundo todo, de acordo com o requerente do processo. Os pleiteadores pedem ainda mais US$ 150 milhões por danos, e uma determinação judicial para que sejam retirados os direitos legais da companhia na produção de outros filmes baseados na obra do autor, incluindo o livro The Hobbit. A sentença poderia anular os planos da New Line Cinema, que ainda pretende lançar dois filmes baseados em The Hobbit. O diretor da trilogia de Senhor dos Anéis, Peter Jackson, já assumiu o cargo de produtor-executivo do projeto, que estava planejado para ser gravado no ano que vem, com lançamentos previstos para 2010 e 2011. "Tentamos resolver a questão fora dos tribunais, mas não foi possível", disse em nota Steven Maier, advogado britânico do espólio de Tolkien. "A New Line Cinema não pagou nem um centavo aos pleiteadores, apesar dos bilhões gerados pelos filmes". Maier alegou ainda que o estúdio não permitiu ao espólio de Tolkien e outros requerentes fazer uma auditoria na receita dos últimos dois filmes. Um porta-voz da New Line Cinema, uma divisão da Time Warner, não retornou as tentativas de contato.