ESPN Films revela segredos de série premiada com o Oscar

À medida que novas plataformas de exibição ganham espaço para mostrar filmes e séries, a ESPN Films, que produz conteúdos para o canal de esportes homônimo, quebrou um paradigma ao ganhar o Oscar de melhor documentário com O.J.: Made in America. Com 7h47, a produção sobre a ascensão e queda do jogador de futebol americano O.J. Simpson coroou um trabalho de quase dez anos da ESPN Films com documentários.

O vice-presidente da ESPN Films, John Dahl, esteve no Rio para mostrar que, antes de O.J., o canal já tinha experiência na produção de documentários. A empresa chegou a produzir telefilmes que dramatizavam eventos relacionados a figuras e eventos esportivos, mas acabou por desativar a divisão.

Foi a partir de um projeto chamado 30 for 30, que propôs dez documentários para celebrar os 30 anos da rede, em 2009, que a companhia percebeu que existia um espaço para histórias relacionadas ao esporte - mas não restritas a ele - com formato bem mais longo do que uma notícia sobre uma partida de futebol. Os documentários da série incluíram colaboradores premiados, como Barry Levinson (Rain Man), Spike Lee (Faça a Coisa Certa e Malcolm X) e Richard Linklater (Antes do Amanhecer).

“Inicialmente, esse projeto de documentário não foi realizado para conquistar audiência. Fizemos porque achávamos que era importante e acabamos surpreendidos”, diz Dahl. Essa primeira experiência com a série 30 for 30 - em que 30 documentários foram produzidos em 15 meses, a partir de 2008 - acabou se transformando em um elemento da grade fixa do canal. Os documentários são exibidos em diversos territórios em que a ESPN está presente, incluindo o Brasil.

Além da parceria com cineastas famosos, a ESPN Films também se debruçou a encontrar talentos emergentes que estavam dispostos a narrar boas histórias, que não precisavam ser necessariamente norte-americanas. Um dos documentários da série 30 for 30 foi The Two Escobars, que contava uma realidade da Colômbia, entrelaçando a história do traficante Pablo Escobar com a da morte do jogador de futebol Andrés Escobar.