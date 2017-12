Especialista em cenas de ação está em coma em Shangai O veterano ator Oldrich Svarousky, que trabalhou como especialista de cenas de ação em filmes como Homens de Preto e Taxi Driver, está em coma após sofrer um grave acidente na cidade oriental chinesa de Shangai, informou hoje o jornal estatal China Daily. O ator caiu do teto de um automóvel que estava em movimento quando tentava saltar através de um aro em chamas, e sua situação é "grave e complicada", segundo a equipe médica que o atende em um centro hospitalar de Shanghai. Svarousky sofreu o acidente quando participava de um espetáculo no estádio Zhabei. Trata-se de um tipo de show que ocorre estes dias em vários estádios de várias cidades chinesas para mostrar as habilidades dos convidados especialistas em cinema de Hollywood.