Espaço Unibanco retoma sessões à meia-noite As sessões à meia-noite de sábado voltam à programação do Espaço Unibanco de Cinema a partir da próxima semana. A sessão da meia-noite na sala 3 apresentará grandes clássicos do cinema mundial e se chamará Sessão Cinéfila. O lançamento ocorre excepcionalmente nesta quarta-feira e, na semana seguinte, as sessões passam a ocorrer aos sábados. O filme escolhido para a abertura foi Encouraçado Potemkin, de Eisenstein. O Grande Ditador e O Homem das Novidades serão os próximos títulos. Nesta quarta também serão exibidos, às 24 horas, na sala 1, o longa Babel, do mexicano Alejandro González Iñárritu, e na sala 2, São Paulo S/A, de Luiz Sérgio Person. Espaço Unibanco de Cinema. R. Augusta, 1.470/1.475, tel. 3288-6780