Esgotam ingressos para estreia de filme sobre Michael Jackson

Os ingressos para a estreia em Los Angeles do documentário "This Is It", filme sobre os últimos meses de vida de Michael Jackson, já estão esgotados, informou nesta terça-feira, 29, a imprensa local. As entradas para as exibições na Europa e no Japão e na Nova Zelândia também acabaram, segundo os distribuidores desses países.

Para a exibição de pré-estreia de 27 de outubro em Los Angeles, um dia antes da estreia oficial internacional do filme, as entradas em duas horas após terem sido colocadas à venda pela internet, no domingo de manhã.

Em suas primeiras 24 horas de venda, "This Is It" foi responsável por 80% das transações de ingressos de cinema na internet nos EUA e se impôs frente a outros esperados filmes, como "Avatar" e "Lua Nova".

Em Londres, foram comercializados mais de 30 mil ingressos em poucas horas, o que transformou a produção de Jackson em um recorde antes de sair, ao superar em compra de entradas antecipadas de multimilionárias sagas como "Harry Potter" e "O Senhor dos Anéis".

"Não vi nada parecido nos 25 anos que estou no negócio. É um fenômeno e as vendas não mostram sinais de queda", disse o diretor da distribuidora britânica Vue Entertainment, Stuart Boreman.

Os cinemas japoneses faturaram mais de US$ 1 milhão com os ingressos em 24 horas. As entradas também estão esgotadas na França, na Austrália, na Alemanha e na Nova Zelândia.

"This Is It" narra os três últimos meses de vida do "rei do pop", através de cenas de seus ensaios para os shows que faria em Londres, em julho. Michael morreu em 25 de junho, vítima de uma intoxicação aguda causada pela combinação de medicamentos.