Escritor mostra imagens inéditas de Marlon Brando Brando tinha 23 anos quando fez o teste e foi escolhido para o papel de Jim Stark para o filme Rebelde Sem Causa, mas não aceitou. O filme acabou sendo feito apenas em 1955, depois de 40 revisões de roteiro, e imortalizou James Dean no papel de Stark. Nos cinco minutos de filme, Brando é visto contracenando com uma atriz. Ele anda pela sala, expressa irritação, esmurra a mesa, beija a moça. "Em seu teste cinematográfico inicial, Brando mostra toda uma gama de emoções, indo da sinceridade infantil (?) à volatilidade?, disse Darwin Porter ao jornal britânico The Times. Novo DVD Porter sugere que Brando recusou o papel porque não queria assinar um contrato de sete anos com o estúdio, uma exigência da época. Brando só estreou no cinema em 1950, em Espíritos Indômitos. Entre os filmes que o tornaram mundialmente famoso estão Um Bonde Chamado Desejo, de Tenessee Williams, Sindicato de Ladrões, de Elia Kazan, e O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola. As imagens do teste serão incluídas em um DVD de Um Bonde Chamado Desejo, que será lançado em maio.