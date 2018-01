Escola de Hogwarts decola para nova experiência digital

O mundo mágico de Harry Potter está ganhando vida como nunca antes.

Fãs da saga de livros e filmes de sucesso mundial agora podem sobrevoar a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts e seu campo de quadribol, em uma nova experiência digital.

A Experiência Hogwarts foi lançada no site para fãs, Pottermore.com, nesta sexta-feira, para marcar a data de 1º de setembro, quando o órfão Harry chegou à escola, então com 11 anos, no livro de 1997 Harry Potter e a Pedra Filosofal, da escritora J.K. Rowling.

Apesar de a escola já ter sido recriada muitas vezes para filmes, obras de arte e mesmo em parques temáticos, a experiência digital gratuita permite aos fãs sobrevoar o exterior do castelo, a floresta proibida, incluindo a cabana de Hagrid, e o campo de quadribol.

“Esse novo recurso em nosso site marca a primeira vez que os fãs terão a oportunidade de explorar a famosa escola de magia e bruxaria, qualquer lugar, e em seu próprio ritmo”, disse Henriette Stuart-Reckling, diretora digital global da Pottermore, empresa responsável pelo mundo Harry Potter, em comunicado.

Os sete livros da saga Harry Potter venderam mais de 400 milhões de cópias no mundo todo e foram transformados em oito filmes que faturaram mais de 7 bilhões de dólares.