Eric Bana lança documentário sobre seu amor pelos carros

O monstro verde de "Hulk" (2003), que volta às telas dos EUA em 8 de maio na megaprodução "Jornada nas Estrelas", estreou na direção fazendo um documentário que aborda seu amor pelos carros. Mas, segundo ele, o verdadeiro tema é a amizade e a importância de ter interesses além do trabalho e da carreira.

"Love the Beast" ("Ame a fera") mostra a obsessão de Bana por seu surrado Ford GT Falcon Coupe 1973, que ele chama de "The Beast". Bana, de 40 anos, está com o carro desde os 15 anos de idade, e diz que o veículo foi importante na sua vida porque evitou que ele circulasse pelas ruas e o manteve "longe de problemas confusão quando eu era mais jovem".

O autor australiano contou à Reuters que adora atuar e que acharia difícil viver longe do cinema, mas que, como entusiasta dos automóveis, se sentiria "devastado se alguém levasse as chaves do meu carro embora e dissesse que eu não poderia tê-lo de volta".

"Love the Beast" acompanha o trabalho de Bana e seus amigos para transformar o velho Falcon Coupe em um carro de corrida para participar de um rally de cinco dias em estradas do sul da Austrália.

Personalidades como o apresentador de TV Jay Leno também dão depoimentos no filme, e Bana mostra imagens da sua infância para ilustrar o passado com o carro.

"Eu sentia muito apaixonadamente que a história poderia ressoar junto a qualquer um que tem esses fortes interesses, e não tem a ver com carros -- 'amar a fera' sendo uma metáfora de qualquer fera que você tenha na vida."

"Para mim, a história é muito a respeito disso -- não acho que o fato de eu ter um carro há 25 anos seja tão interessante", acrescentou.

