'Era uma vez...' conta história de amor em Rio dividido

Era uma vez..., que estréia em todo o país nesta sexta-feira, 25, é uma espécie de Romeu e Julieta moderno em um Rio de Janeiro muito dividido entre ricos e pobres. Veja também: Trailer de 'Era Uma Vez...' Dé (Thiago Martins, de Cidade de Deus) é morador da favela do Cantagalo e vendedor de cachorro-quente em um quiosque na avenida Vieira Souto, em Ipanema. De longe, todo o dia, observa Nina (a estreante Vitória Frate), garota de classe média alta e moradora do prédio em frente, por quem se apaixona platonicamente. De certa forma, os dois personagens são metáforas de uma cidade dividida em dois pólos. Aos poucos, Dé conquista o amor de Nina, e até o pai da moça (Paulo César Grande) aceita o romance. Quando a situação fica mais complicada, com a fuga do irmão de Dé da cadeia, Carlão (Rocco Pitanga), e sua posterior tomada de poder no morro, o jovem casal é pressionado pelo pai da menina para terminar o romance. Mas eles acreditam que uma fuga é a melhor saída. O diretor Breno Silveira (2 Filhos de Francisco) busca um outro ângulo para abordar o confronto entre o morro e o asfalto no Rio, mas não tem muito de novo a dizer. Ele transita entre clichês narrativos e visuais - como excesso de música e câmera lenta. O que emerge genuinamente é o talento de Thiago Martins, que consegue imprimir veracidade e emoção ao seu personagem. O filme deveria ter sido o primeiro de Silveira, mas os produtores pareciam não acreditar muito em sua viabilidade. Uma bilheteria de 5,3 milhões de ingressos com 2 Filhos de Francisco, em 2005, deu o sinal verde para conseguir emplacar Era uma vez.... O filme tem roteiro de Silveira, Paulo Lins (Cidade de Deus) e Patrícia Andrade (2 Filhos...).