Equipe de 'Taxi Driver' comemora os 40 anos do filme no Festival de Tribeca

O elenco do filme Taxi Driver (1976), de Martin Scorsese, se reunirá no próximo Festival de Cinema de Tribeca, em Nova York, para comemorar os 40 anos do filme que levou Robert De Niro e Jodie Foster a fama. A 15ª edição do festival vai acontecer entre os dias 14 e 23 de abril.

De Niro, Jodie (que tinha apenas 13 anos na filmagem), Cybill Shepherd, Paul Schrader e o próprio Scorsese participarão em 21 de abril de uma exibição especial do filme seguida de uma mesa-redonda moderada por Kent Jones, roteirista do The Daily Show.

"Estou orgulhoso e feliz pelo evento e pelo filme", disse De Niro, cofundador do Tribeca e protagonista do filme, que conseguiu quatro indicações ao Oscar, além de aparecer em quase todas as listas de melhores filmes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"'Taxi Driver' é um dos filmes mais brilhantes e perturbadores da história e a razão pela qual entrei no cinema. Teve um enorme impacto na cultura popular e suas atuações permanecem entre as mais memoráveis do cinema", apontou a diretora do festival e co-fundadora, Jane Rosenthal, de acordo com um comunicado publicado pela organização.

Por sua vez, Scorsese disse que se sente "estranho" pelo fato de já ter passado quatro décadas desde as filmagens nas ruas de Nova York.

"Era uma energia especial. Foi extraordinário trabalhar com uma equipe maravilhosa, incluindo Jodie Foster, que era uma menina", acrescentou.

O filme conta a história de um taxista solitário de Nova York que tenta viver uma história de amor com uma assessora política, ao mesmo tempo em que conhece os submundos da 'Big Apple'.

O Festival de Tribeca, promovido por De Niro em 2001 após os atentados do World Trade Center em Nova York, nasceu com o objetivo de remontar a vida cultural da cidade.