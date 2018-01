Equipe de 'Os Vingadores' dá entrevista pelo Twitter nesta terça

SÃO PAULO - A equipe do filme Os Vingadores falará com o público em entrevista coletiva nesta terça-feira, 31, pelo Twitter. A página oficial do longa (@Avengers), que reúne os principais super-heróis da Marvel, trasmitirá ao vivo à partir das 17h bate-papo com os atores Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston e Clark Gregg e com o diretor Joss Whedon. A entrevista deve ter duração de 30 minutos.

Os Vingadores deve estrear no Brasil em 27 de abril, com personagens de filmes lançados recentemente, como Thor (Chris Hemsworth), Capitão América (Chris Evans) e Homem de Ferro (Robert Downey Jr.). O elenco deve contar ainda com estrelas como Scarlett Johansson e Mark Ruffalo.

No próximo dia 5, um trecho de Vingadores deve ser transmitido durante o Super Bowl, a grande final do campeonato nacional de futebol americano dos Estados Unidos.