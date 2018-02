Episódio no Colorado não alterou plano de distribuição de Batman no Brasil

Anne Hathaway faz Selina, a Mulher-Gato (foto ao lado), com quem Bruce Wayne tem uma relação ambígua durante boa parte de Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Anne tem acompanhado Christian Bale, que faz o herói, em visitas de apoio às vítimas da chacina de Aurora, embora ele apareça ao lado com a mulher. Em solidariedade a elas, a produtora e distribuidora Warner suspendeu a divulgação dos primeiros números do novo Batman no mercado norte-americano. Isso alimentou especulações.

O filme teria sido um fracasso na primeira semana, como reação do público à matança no Colorado. Ninguém confirma, mas, extraoficialmente, vários sites comentam que é o contrário e o filme teria arrebentado. Batman 3 pode ter sido a maior abertura em 2D da história. Assim como silencia sobre os números, a Warner cancelou eventos de lançamento do filme em Paris, Tóquio e na Cidade do México. No Brasil, a distribuidora ainda fechava o número de salas na manhã desta quinta-feira, 26, mas a estimativa é de que elas serão pelo menos 850, em todo o País, incluindo as salas Imax de São Paulo e Curitiba.